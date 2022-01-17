Выбрала яркий образ: звезду The Pussycat Dolls Эшли Робертс сфотографировали в Лондоне

Выйдя из студии, девушка решила не застегивать пальто, видимо, чтобы в полной красе продемонстрировать свой образ.

Эшли Робертс - знаменитая своим участием в группе The Pussycat Dolls, а также как ведущая утреннего радиошоу Heart Breakfast. Ежедневно она попадает под прицел лондонских фотографов после эфира и в понедельник, 17 января, звезда выбрала для своего появления на работе яркий и сочный образ.

Эшли надела длинное красное пальто классического кроя, которое сочетала с сарафаном из денима от бренда Reiss, черными сапогами и кофтой от бренда Marques Almeida. Образ девушки дополнил высокий пучок, солнцезащитные очки и маленькая сумка Bottega Veneta с ручкой-узлом.

Эшли Робертс / Getty Images

Ранее этой сумкой Робертс дополняла свой другой образ, в котором сочетала вещи нежно-розового цвета и элегантные красные туфли-лодочки от бренда Kurt Geiger.

Эшли Робертс / Getty Images

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