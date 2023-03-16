Выбрали неудачный цвет наряда: звезды, которые слились с ковровой дорожкой "Оскара"

Тренд на светлые наряды в этом году пошел не на пользу знаменитостям, а причиной тому стал неудачный оттенок ковра.
В этом году организаторы церемонии "Оскар" решили внести небольшие изменения и отказались от традиционной красной дорожки, заменив ее на более нейтральный оттенок шампанского, который должен был напоминать о пляже и закате. Отказались от красного ковра впервые за 62 года.
Казалось бы, что может пойти не так, однако новый цвет ковра сыграл с многими знаменитостями злую шутку - платья актрис просто слились с оттенком нового покрытия. Таким образом, красивые вечерние платья выглядели бледными и довольно скучными, не спасали даже стразы и бисер на них.
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