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Выбрали неудачный цвет наряда: звезды, которые слились с ковровой дорожкой "Оскара"

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
512
Время на прочтение
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Выбрали неудачный цвет наряда: звезды, которые слились с ковровой дорожкой "Оскара"

Джейми Ли Кертис / Фото: Associated Press

Тренд на светлые наряды в этом году пошел не на пользу знаменитостям, а причиной тому стал неудачный оттенок ковра.

В этом году организаторы церемонии "Оскар" решили внести небольшие изменения и отказались от традиционной красной дорожки, заменив ее на более нейтральный оттенок шампанского, который должен был напоминать о пляже и закате. Отказались от красного ковра впервые за 62 года.

Казалось бы, что может пойти не так, однако новый цвет ковра сыграл с многими знаменитостями злую шутку - платья актрис просто слились с оттенком нового покрытия. Таким образом, красивые вечерние платья выглядели бледными и довольно скучными, не спасали даже стразы и бисер на них.

Руни Мара / © Associated Press
Руни Мара / Фото: Associated Press
Ана де Армас / © Associated Press
Ана де Армас / Фото: Associated Press
Мишель Йео / © Associated Press
Мишель Йео / Фото: Associated Press
Мишель Уильямс / © Associated Press
Мишель Уильямс / Фото: Associated Press
Андреа Райсборо / © Associated Press
Андреа Райсборо / Фото: Associated Press
Джейми Ли Кертис / © Associated Press
Джейми Ли Кертис / Фото: Associated Press
Ева Лонгория / © Associated Press
Ева Лонгория / Фото: Associated Press
Зои Салдана / © Associated Press
Зои Салдана / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
512
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