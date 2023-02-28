Выбрали один цвет: четыре известные актрисы появились на красной дорожке в желтых платьях

Похоже, этот оттенок стал фаворитом среди звезд в этом году.

В выходные в Лос-Анджелесе прошла 29-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США. Ежегодно на этом мероприятии отмечаются таланты актеров за выдающиеся заслуги в области кинематографа и телевидения.

На красной дорожке знаменитости демонстрировали образы от лучших дизайнеров, а также роскошные ювелирные украшения. Однако было несколько знаменитых актрис, которые появились на этом мероприятии в нарядах одного цвета - желтого.

Ниси Нэш

53-летняя знаменитость выбрала для появления перед фотографами платье без бретелек и с декольте в форме сердца. Наряд красиво смотрелся на фигуре Ниси, подчеркивая тонкую талию.

Ниси Нэш / Фото: Associated Press

Автором этого образа является бренд Vera Wang, а вот наряд был сделан для актрисы по эксклюзивному заказу. Дополнили этот образ украшения от Martin Katz и сумка гламурная Tyler Ellis.

Ниси Нэш / Фото: Associated Press

Виола Дэвис

Обладательница премий "Оскар", "Эмми", "Грэмми" и "Тони" выбрала платье с длинными рукавами и оригинальным фигурным декольте. Автором наряда является бренд Valentino.

Виола Дэвис / Фото: Associated Press

Образ дополняли крупные серьги-кольца и гламурный клатч с кристаллами и логотипом бренда.

Виола Дэвис / Фото: Associated Press

Анджела Бассетт

Звезда фильма "Черная пантера: Ваканда навеки" надела потрясающее платье с оригинальной юбкой и множеством оборок от бренда Giambattista Valli, которое было представлено в коллекции осень-зима 2022.

Анджела Бассетт / Фото: Associated Press

А вот дополняли этот образ ювелирные украшения от De Beers jewelry, роскошная прическа и оригинальный клатч в виде большой ракушки.

Анджела Бассетт / Фото: Associated Press

Клэр Фой

Клэр, широко известная благодаря роли королевы Елизаветы II в первых двух сезонах сериала "Корона", появилась перед камерами фотографов в желтом платье в пол от Prada, сшитом для нее по специальному заказу.

Клэр Фой / Фото: Associated Press

Атласное платье с глубоким декольте и прямым силуэтом Фой дополнила блестящей сумкой тоже от Prada, драгоценным колье на шее и аккуратными серьгами

Клэр Фой / Фото: Associated Press

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