Выбрали один цвет: три известные актрисы появились на гала-вечере в бордовых платьях

Похоже, этот оттенок стал фаворитом среди гостей этого мероприятия.

Несмотря на то что главным цветом 2023 года Pantone назвал оотенок Viva Magenta, настоящей звездой осенне-зимнего сезона стал насыщенный бордовый или даже винный цвет. Многие бренды предлагают клиентам наряды и аксессуары в этом цвете, а звезды на красных дорожках все чаще демонстрируют наряды этого цвета.

Не стало исключением и мероприятие Baby2Baby, на котором ежегодно собирают деньги для сирот, детей из малоимущих семей, а также пострадавших от катаклизмов. Перед камерами в модном оттенке появилось аж несколько знаменитых женщин.

Николь Ричи

Светская львица и актриса надела бархатное платье-водолазку с длинными рукавами и шлейфом от бренда Alberta Ferretti. Лук она дополнила роскошными украшениями.

Николь Ричи / Фото: Associated Press

Сара Хайленд

Актриса надела мини-платье без бретелек, которое было украшено красивыми бордовыми цветами. Также звезда сделала длинный маникюр в цвет наряда.

Сара Хайленд / Фото: Associated Press

Джули Боуэн

Она надела длинное платье с разрезом на юбке от Marmar Hamlin из коллекции весна-лето 2023. Наряд был полностью расшит пайетками.

Джули Боуэн / Фото: Associated Press

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