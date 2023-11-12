Выбрали один цвет: три известные актрисы появились на гала-вечере в бордовых платьях

Похоже, этот оттенок стал фаворитом среди гостей этого мероприятия.
Несмотря на то что главным цветом 2023 года Pantone назвал оотенок Viva Magenta, настоящей звездой осенне-зимнего сезона стал насыщенный бордовый или даже винный цвет. Многие бренды предлагают клиентам наряды и аксессуары в этом цвете, а звезды на красных дорожках все чаще демонстрируют наряды этого цвета.
Не стало исключением и мероприятие Baby2Baby, на котором ежегодно собирают деньги для сирот, детей из малоимущих семей, а также пострадавших от катаклизмов. Перед камерами в модном оттенке появилось аж несколько знаменитых женщин.
Николь Ричи
Светская львица и актриса надела бархатное платье-водолазку с длинными рукавами и шлейфом от бренда Alberta Ferretti. Лук она дополнила роскошными украшениями.
Сара Хайленд
Актриса надела мини-платье без бретелек, которое было украшено красивыми бордовыми цветами. Также звезда сделала длинный маникюр в цвет наряда.
Джули Боуэн
Она надела длинное платье с разрезом на юбке от Marmar Hamlin из коллекции весна-лето 2023. Наряд был полностью расшит пайетками.
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