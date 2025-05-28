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- Шоу-бизнес
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Выбрали похожие платья: рассматриваем наряды Рианны и Адрии Архоны
Две звезды носила платье похожего фасона в Каннах.
Ни для кого не будет открытие то, что бренды часто выпускают похожие вещи и относится это не только к мидл и масс-маркету, но и к маркам класса люкс. Именно такие платья похожих дизайнов надели в Каннах две знаменитые женщины — певица Рианна и актриса Адриа Архона. Их платья были от разных брендов.
Рианна, которая сейчас беременна, вышла на красную дорожку в голубом наряде от Alaïa с высокой горловиной, драпировками и завязками сбоку. Ее оригинальное платье подчеркивало живот, а образ звезда дополнила прической и драгоценностями Boucheron.
Актриса Адриа Архона — возлюбленная Джейсон Момоа — пришла на фотоколл в Каннах в наряде от Christopher John Rogers. Она носила платье молочного цвета, у которого тоже была высокая горловина, драпировки и завязки сбоку. Только в отличии от наряда Рианны, на этом платье не было вырезов на животе.