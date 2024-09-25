Выглядела дерзко: американская модель обнажила грудь на показе Модного дома Saint Laurent

23-летняя американская модель Амелия Грей Хэмлин стала гостьей показа коллекции весна/лето 2025 года бренда Saint Laurent, который состоялся в рамках Парижской недели моды.

Манекенщица вызывающе позировала перед фотографами в провокационном луке. На Амелии была черная кожаная юбка до колен с поясом и черное боди в сетку, в котором она оголила свою красивую грудь.

Амелия Грей Хэмлин / Фото: Getty Images

Образ Хэмлин дополнила черными остроносыми туфлями на шпильках и коричневой шубой, которую держала в руке.

Модель собрала волосы в гладкий хвост, сделала макияж в натуральных оттенках и отказалась от украшений, чтобы не отвлекать внимание от своего бюста.

Напомним, а австралийская модель и актриса – Эбби Ли – пришла на показ в закрытом прозрачном платье макси трендового шоколадного цвета с флористическим принтом и рюшами. Под нарядом не было нижнего белья.

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