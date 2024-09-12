Выглядела дерзко: Тейлор Свифт стала триумфатором MTV Video Music Awards в наряде от Dior

Певица уже практически ожидаемо унесла домой большинство наград на церемонии MTV Video Music Awards, которая состоялась в Америке.

В этом году Тейлор Свифт стала самым номинированным и награжденным артистом, получив 12 номинаций и победив в семи. В целом у Свифт уже имеется 30 наград MTV Video Music Awards и она сравнялась с их количеством с Бейонсе, у которой также 30 наград.

На церемонии она появилась в наряде от Модного дома Christian Dior, который креативный директор бренда Мария Грация Кьюри презентовала в круизной коллекции 2025.

Лук Тейлор был довольно дерзким и немного в стиле гранж, ведь включал очень короткие бархатные шорты и корсетный клетчатый топ со шлейфом. Также певица надела высокие черные сапоги и кожаные перчатки с вырезами и вставками.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Ее образ дополнили дымчатый макияж глаз в серой гамме и объемная прическа.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Напомним, что показ круизной коллекции модного дома Dior прошел в Шотландии в исторических садах замка Драммонд. Мероприятие тогда посетили такие звезды как: Аня Тейлор-Джой, Дженнифер Лоуренс, Розамунд Пайк, Мэйси Уильямс, Лили Коллинз, а также внук Грейс Келли - Пьер Казираги и его супруга Беатриче Борромео. Они являются поклонниками бренда и на протяжении многих лет сотрудничают с ним. Пьера и Беатриче часто можно заметить на показах Dior.

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