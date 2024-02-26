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Выглядела дерзко: звезда "Дюны" Ребекка Фергюсон в прозрачном кружевном платье позировала на премьере фильма

Выглядела дерзко: звезда "Дюны" Ребекка Фергюсон в прозрачном кружевном платье позировала на премьере фильма

Ребекка Фергюсон / Фото: Associated Press

40-летняя шведская актриса разбавила свой черный лук красной помадой.

Ребекка Фергюсон посетила премьерный показ долгожданного научно-фантастического фильма – "Дюна: Вторая часть" в Нью-Йорке.

Ребекка Фергюсон / © Associated Press
Ребекка Фергюсон / Фото: Associated Press

Для своего появления она выбрала дерзкий образ total black. На звезде было прозрачное кружевное платье с высоким разрезом, под которым было черное боди. Наряд она скомбинировала с ботфортами на высокой платформе и каблуках.

Ребекка Фергюсон / © Associated Press
Ребекка Фергюсон / Фото: Associated Press

Фергюсон распустила волосы, заплела две тонкие косички, сделала макияж с акцентом на красной помаде, украсила шею золотыми и серебряными цепочками, а руки – серебряными кольцами. Черный короткий маникюр завершил лук Ребекки.

Ребекка Фергюсон / © Associated Press
Ребекка Фергюсон / Фото: Associated Press

Напомним, на премьере "Дюна" в Лондоне Ребекка Фергюсон предстала в черном платье с серебряной вышивкой, высокой горловиной и рукавом-шлейфом от Fendi.

В украинский прокат фильм "Дюна: Вторая часть" выйдет 29 февраля.

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