Выглядела дерзко: звезда "Дюны" Ребекка Фергюсон в прозрачном кружевном платье позировала на премьере фильма

40-летняя шведская актриса разбавила свой черный лук красной помадой.
Ребекка Фергюсон посетила премьерный показ долгожданного научно-фантастического фильма – "Дюна: Вторая часть" в Нью-Йорке.
Для своего появления она выбрала дерзкий образ total black. На звезде было прозрачное кружевное платье с высоким разрезом, под которым было черное боди. Наряд она скомбинировала с ботфортами на высокой платформе и каблуках.
Фергюсон распустила волосы, заплела две тонкие косички, сделала макияж с акцентом на красной помаде, украсила шею золотыми и серебряными цепочками, а руки – серебряными кольцами. Черный короткий маникюр завершил лук Ребекки.
Напомним, на премьере "Дюна" в Лондоне Ребекка Фергюсон предстала в черном платье с серебряной вышивкой, высокой горловиной и рукавом-шлейфом от Fendi.
В украинский прокат фильм "Дюна: Вторая часть" выйдет 29 февраля.
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