Выглядела дорого и эффектно: Крис Дженнер продолжает демонстрировать луки от Dolce & Gabbana в Италии

Звезда реалити-шоу проводит время в Портофино.
Мама сестер Кардашьян-Дженнер - 67-летняя Крис - продолжает свой отпуск в Италии. Она уже несколько раз попадала под прицел местных папарацци со своим бойфрендом - 42-летним Кори Гэмблом в Портофино. Обычно пару фотографируют по пути на ужин.
Одевается Крис в Италии исключительно в вещи от Dolce & Gabbana, вероятно с Модным домом у нее контракт.
Дженнер продемонстрировала наряд в черном обтягивающем платье на крючках спереди, которое по дизайну и стилю напоминало нижнее белье. Это платье женщина дополнила кружевной рубашкой-накидкой, сандалиями, массивными серьгами и солнцезащитными очками.
На следующий день Крис сфотографировали в менее драматичном образе, ведь на ней было уже свободное яркое платье с рисунком, которое она носила с золотыми сандалиями, очками-авиаторами и белой сумкой.
Напомним, что с итальянским Модным домом Dolce & Gabbana семья уже сотрудничает давно. Бренд даже покрывал расходы на свадьбу Кортни Кардашьян, а также выпустил совместную коллекцию с Ким.
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