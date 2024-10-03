Выглядела драматично: 66-летняя Мадонна под прицелом папарацци

Певица выбрала монохромный наряд.
Американская поп-королева Мадонна появилась на улицах Нью-Йорка. Звезда заметили в Мидтауне, когда она в сопровождении охраны шла к своей машине.
Одета женщина опять была во все черное. Похоже, что ее лук опять был от бренда Dolce & Gabbana. Мадонна сочетала пальто украшенное мехом, прозрачное платье, сетчатые колготки и эффектные сапоги на шнуровке.
В руке певица несла квадратную сумку, надела перчатки и солнцезащитные очки. Волосы она распустила и сделала макияж.
Напомним, что недавно она появилась в Италии на показе Dolce & Gabbana. Мадонна сидела в первом ряду в черной фате и короне, а после завершения шоу модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана подошли к ней, чтобы поприветствовать.
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