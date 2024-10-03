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Выглядела драматично: 66-летняя Мадонна под прицелом папарацци

Выглядела драматично: 66-летняя Мадонна под прицелом папарацци

Мадонна / Фото: Getty Images

Певица выбрала монохромный наряд.

Американская поп-королева Мадонна появилась на улицах Нью-Йорка. Звезда заметили в Мидтауне, когда она в сопровождении охраны шла к своей машине.

Одета женщина опять была во все черное. Похоже, что ее лук опять был от бренда Dolce & Gabbana. Мадонна сочетала пальто украшенное мехом, прозрачное платье, сетчатые колготки и эффектные сапоги на шнуровке.

В руке певица несла квадратную сумку, надела перчатки и солнцезащитные очки. Волосы она распустила и сделала макияж.

Мадонна / © Getty Images
Мадонна / Фото: Getty Images

Напомним, что недавно она появилась в Италии на показе Dolce & Gabbana. Мадонна сидела в первом ряду в черной фате и короне, а после завершения шоу модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана подошли к ней, чтобы поприветствовать.

Мадонна / © Associated Press
Мадонна / Фото: Associated Press
Мадонна, Доменико Дольче и Стефано Габбана / © Associated Press
Мадонна, Доменико Дольче и Стефано Габбана / Фото: Associated Press

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