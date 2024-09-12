Выглядела драматично: Камила Кабельо продемонстрировала образ готической невесты на церемонии

Певица Камила Кабельо решила выделится на церемонии MTV Video Music Awards, поскольку в отличии от своих коллег, которые выбирали гламурные платья усыпанные стразами, отдала предпочтение готическому образу.

Камила Кабельо / Фото: Associated Press

На 27-летней звезде было платье от бренда Tony Ward из коллекции осень-зима 2024, которое она носила с обувью от Flor de Maria.

У наряда был голый эффект, который создавался из-за того, что платье было бежевым с аппликацией вышивкой бисером и тонкими лентами. Носила Камила его в сочетании с длинной кружевной черной фатой и несколькими колье с подвесками-крестами, также ее руки украшали массивные кольца.

Камила Кабельо / Фото: Associated Press

Этот образ хоть и смотрелся оригинально на церемонии, но не был чем-то новым, ведь ранее в наряде готической невесты на публике появлялась актриса Дженна Ортега. В луке от Versace она пришла на премьеру сериала от Netflix "Уэнсдей" в 2022 году.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

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