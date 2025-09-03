ТСН в социальных сетях

Выглядела эффектно: бывшая Леонардо Ди Каприо позировала на красной дорожке в Венеции

Всякий раз, когда Мадалина, которую часто называют румынской Софи Лорен из-за ее сходства с легендарной итальянской актрисой, появляется на публике, она привлекает огромное внимание.

Мадалина Диана Генеа

Мадалина Диана Генеа / © Associated Press

В Венеции продолжается 82-й Венецианский кинофестиваль и гостьей мероприятия стала итальянская модель румынского происхождения и бывшая девушка Леонардо Ди Каприо Мадалина Генеа. Она появилась на красной дорожке перед премьерой фильма «Непокоримый», в котором также снялся украинский боксер Александр Усик.

Мадалина Диана Генеа / © Associated Press

Мадалина Диана Генеа / © Associated Press

Мадалина надела на мероприятие длинное черное платье из бархата от бренда Andrea Brocca. У наряда была подчеркнутая талия и оригинальный лиф с золотой вышивкой и камнями. Оно сидело на ней как влитое, подчеркивая изгибы ее фигуры.

Также платья украшал длинный черный шлейф из полупрозрачной черной ткани, которая была на подоле украшена кружевом. Модель носила этот наряд с украшениями с бриллиантами, а также сделала яркий макияж и объемную укладку.

Мадалина Диана Генеа / © Associated Press

Мадалина Диана Генеа / © Associated Press

Также она посетила гала-вечер amfAR Gala Venezia 2025, который состоялся в Венеции. Она появилась там в эффектном образе, в котором привлекла внимание публики. На Мадалине было вечернее красное платье макси приталенного силуэта. Наряд имел высокий разрез, который позволил ей похвастаться стройными ногами.

Мадалина Диана Генеа / © Getty Images

Мадалина Диана Генеа / © Getty Images

Напомним, что по слухам у модели был короткий роман с Леонардо Ди Каприо — ее заметили в его гостиничном номере в Австралии на съемках фильма «Великий Гэтсби».

Больше фотографий звезд на мероприятии вы можете увидеть в нашей галерее ниже.

Амаль і Джордж Клуні_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кейт Бланшетт_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ив Хьюсон Ів Гюсон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Тильда Суинтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Лени Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум_1 / © Associated Press

© Associated Press

Барбара Палвин_1 / © Getty Images

© Getty Images

Наомі Воттс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джулія Робертс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хлоя Севиньи Глоя Севіньї_3 / © Associated Press

© Associated Press

Альба Рорвахер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Грета Гервиг_5 / © Associated Press

© Associated Press

Шейлин Вудли Шейлін Вудлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер_4 / © Associated Press

© Associated Press

Ізабелі Фонтана_3 / © Associated Press

© Associated Press

Адам Сэндлер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алисия Сильверстоун / © Getty Images

© Getty Images

Джорджина Родригес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Леони Ханне_3 / © Associated Press

© Associated Press

Моника Барбаро_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Джексон / © Getty Images

© Getty Images

Эмили Блант_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аманда Сейфрид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Мадалина Диана Генеа / © Associated Press

© Associated Press

Ева Герцигова_1 / © Associated Press

© Associated Press

Ребекка Фергюсон _3 / © Associated Press

© Associated Press

Ирис Миттенар / © Getty Images

© Getty Images

