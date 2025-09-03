Выглядела эффектно: бывшая Леонардо Ди Каприо позировала на красной дорожке в Венеции

Мадалина Диана Генеа / © Associated Press

В Венеции продолжается 82-й Венецианский кинофестиваль и гостьей мероприятия стала итальянская модель румынского происхождения и бывшая девушка Леонардо Ди Каприо Мадалина Генеа. Она появилась на красной дорожке перед премьерой фильма «Непокоримый», в котором также снялся украинский боксер Александр Усик.

Мадалина надела на мероприятие длинное черное платье из бархата от бренда Andrea Brocca. У наряда была подчеркнутая талия и оригинальный лиф с золотой вышивкой и камнями. Оно сидело на ней как влитое, подчеркивая изгибы ее фигуры.

Также платья украшал длинный черный шлейф из полупрозрачной черной ткани, которая была на подоле украшена кружевом. Модель носила этот наряд с украшениями с бриллиантами, а также сделала яркий макияж и объемную укладку.

Также она посетила гала-вечер amfAR Gala Venezia 2025, который состоялся в Венеции. Она появилась там в эффектном образе, в котором привлекла внимание публики. На Мадалине было вечернее красное платье макси приталенного силуэта. Наряд имел высокий разрез, который позволил ей похвастаться стройными ногами.

Напомним, что по слухам у модели был короткий роман с Леонардо Ди Каприо — ее заметили в его гостиничном номере в Австралии на съемках фильма «Великий Гэтсби».

