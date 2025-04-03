Выглядела эффектно: девушка Дамиано Давида пришла на интервью в мини, подчеркнув ноги

Дав Камерон / © Getty Images

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Изначально Дав показала новый наряд на программе The Jennifer Hudson Show, куда пришла для интервью. Звезда надела короткую юбку-баллон белого цвета, а также бархатный приталенный жакет на пуговицах.

Также на ней были вязаные гетры от Vivienne Westwood, капроновые колготки и туфли от бренда Andrea Wazen на огромных каблуках и платформе.

Дав Камерон / © Getty Images

А вот ее второй лук для программы The Tonight Show Starring Jimmy Fallon был более гламурным. Дав носила ансамбль от Dolce & Gabbana, который включал полупрозрачный кэтсьюит черного цвета, а также топ и мини-юбку, усыпанные стразами.

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Дав Камерон / © Getty Images

Напомним, что Дав — возлюбленная итальянского певца Дамиано Давида, который ранее был солистом группы Maneskin. Пара часто появляется вместе на мероприятиях, а также публикует совместные фото. В одном из недавних интервью Дамиано назвал отношения с Дав «здоровыми»

«Я нахожусь в одном из самых счастливых моментов своей личной жизни. У меня самые здоровые отношения, которые у меня когда-либо были, и мне удается видеться с семьей, видеться с друзьями, заботиться о себе… Победа для меня сейчас на самом деле в том, чтобы заставить свою работу и личную жизнь жить вместе, а не постоянно бороться», — сказал певец.

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Getty Images