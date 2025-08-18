ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
233
Время на прочтение
1 мин

Выглядела эффектно: Дженнифер Хадсон в розовом платье от украинского дизайнера появилась на ивенте

Американская певица и актриса выступила на мероприятии в ярком наряде от бренда Lever Couture.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Дженнифер Хадсон

Дженнифер Хадсон / © Getty Images

Дженнифер Хадсон, которая является обладательницей всех четырех главных американских наград в сфере развлечений - "Эмми", "Грэмми", "Оскар" и "Тони" - посетила гала-вечер, посвященный 40-летию карьеры Уитни Хьюстон. Мероприятие состоялось в отеле St Regis в Атланте, штат Джорджия.

На ивенте 43-летняя звезда предстала в эффектном ярком образе. На ней было розовое сетчатое платье от бренда Lever Couture, основательницей которого является Леся Верлингьери, родом из Одессы, которая живет и работает в Лос-Анджелесе.

Дженнифер Хадсон / © Getty Images

Дженнифер Хадсон / © Getty Images

Наряд имел объемные рукава, пикантное декольте и разрез на юбке со шлейфом. Аутфит Хадсон дополнила серебряными туфлями со стразами. У нее была объемная прическа с кудрями, макияж с блестящими тенями и длинный острый маникюр перламутрового оттенка. Уши Джен украсила серьгами с камнями, а руки - браслетом и кольцом.

Напомним, в похожем платье красного цвета от Lever Couture выходила в свет жена миллиардера Джеффа Безоса - Лорен Санчес Безос.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie