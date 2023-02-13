Выглядела эффектно: экс-звезда The Pussycat Dolls посетила престижную музыкальную церемонию

Певица и ведущая Эшли Робертс сейчас живет и работает в Лондоне, поэтому не удивительно, что она вышла на красную дорожку самой престижной британской музыкальной церемонии Brit Awards. Звезда на мероприятии работала журналистом и брала интервью у звезд.

Эшли Робертс / Фото: Associated Press

Эшли продемонстрировала серебристый лук от бренда David Koma, наряд был представлен в круизной коллекции 2023 года.

Образ включал кроп-топ и длинную юбку со шлейфом, которую украшал разрез и эффектная рюша.

Эшли Робертс / Фото: Associated Press

Обула Эшли босоножки от Sophia Webster и завершила образ украшениями от Smiling Rocks и Anayah Jewellery.

Эшли Робертс / Фото: Associated Press

Недавно в похожем образе Рита Ора впервые показала помолвочное кольцо и призналась, что вышла замуж за кинорежиссера Тайка Вайтити.

Рита Ора / Фото: Getty Images

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