Выглядела эффектно: экс-звезда The Pussycat Dolls посетила престижную музыкальную церемонию

41-летняя звезда выбрала лук в серебристом цвете.
Певица и ведущая Эшли Робертс сейчас живет и работает в Лондоне, поэтому не удивительно, что она вышла на красную дорожку самой престижной британской музыкальной церемонии Brit Awards. Звезда на мероприятии работала журналистом и брала интервью у звезд.
Эшли продемонстрировала серебристый лук от бренда David Koma, наряд был представлен в круизной коллекции 2023 года.
Образ включал кроп-топ и длинную юбку со шлейфом, которую украшал разрез и эффектная рюша.
Обула Эшли босоножки от Sophia Webster и завершила образ украшениями от Smiling Rocks и Anayah Jewellery.
Недавно в похожем образе Рита Ора впервые показала помолвочное кольцо и призналась, что вышла замуж за кинорежиссера Тайка Вайтити.
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