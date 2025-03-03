Выглядела эффектно: Хайди Клум в платье с глубоким декольте и высоким разрезом предстала на вечеринке

51-летняя модель пришла на ивент в соблазнительном наряде.

Хайди Клум стала гостем благотворительной вечеринки Элтона Джона в Лос-Анджелесе, которую музыкант проводит ежегодно в ночь церемонии "Оскар".

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Для такого события модель выбрала черное вечернее платье без бретелек, с глубоким диагональным вырезом, высоким разрезом и небольшим шлейфом от дубайского бренда Marmar Halim.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Аутфит Клум дополнила черными мюлями с кристаллами. У модели была красивая укладка, насыщенный макияж смоки-айс, бежево-розовая помада, длинный молочный маникюр и красивые золотые кольца с бриллиантами от Lorraine Schwartz.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

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