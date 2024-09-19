Выглядела эффектно и стильно: 50-летняя Ева Мендес вышла в свет в леопардовом принте

Бывшая актриса впервые за длительное время появилась на публике, а связано это с ее новым проектом.

Известно, что Ева Мендес после начала романа с Райаном Гослингом, от которого родила двух дочерей, решила уйти из актерства, чтобы посвятить себя семье. В декрете Ева написала свою первую детскую книгу под названием Desi, Mami, and the Never-Ending Worries (Дези, Мами и бесконечные заботы). Сейчас Ева занимается продвижением своей книги и поэтому стала чаще появляться на публике.

Мендес сфотографировали в Нью-Йорке в Верхнем Вест-Сайде, когда она направлялась на очередное интервью. Новоиспеченная писательница оделась в стиле Mob Wife, поскольку сочетала черный блейзер и асимметричную легкую юбку в леопардовый принт.

Также она надела черный топ, сапоги на высоких каблуках и дополнила этот дерзкий образ небольшой сумкой, солнцезащитными очками и украшениями золотого цвета.

Ева Мендес / Фото: Getty Images

Ранее она появилась в очень похожем наряде, но была в леопардовом платье и пальто василькового цвета, которое носила накинув на плечи. Прическа у Мендес отличалась, поскольку она немного собрала волосы.

Ева Мендес / Фото: Getty Images

На своей странице в Instagram Ева показала, как в этом наряде появилась на шоу и немного приоткрыла поклонникам закулисье.

Кстати, персонаж детской книги Мендес очень похож на ее дочь, которую она недавно впервые показала на публичном мероприятии. Вместе с мужем и ребенком Ева посетила Олимпиаду в Париже.

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