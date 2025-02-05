Выглядела эффектно: инфлюэнсер в красном мини-платье похвасталась пышным бюстом на Неделе моды в Нью-Йорке

Прия Шукла в красивом образе в стиле ретро-гламура появилась на фэшн-шоу.

На неделе моды в Нью-Йорке состоялся показ бренда Marc Jacobs. Фэшн-шоу устроили в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Его посетило немало звездных красоток. Наше внимание привлекла инфлюэнсер Прия Шукла.

Девушка появилась на показе в красном мини-платье с сексуальным декольте, подчеркнувшем ее пышный бюст, и небольшим бантиком под ним. Сверху она надела черно-белую объемную шубу из эко-меха. Наряд Прия скомбинировала с черными босоножками-гладиаторами на высоких платформах и каблуках.

Прия Шукла / Фото: Getty Images

А еще у Шуклы была интересная прическа: волосы она собрала в высокий хвост на макушке, подкрутив кончики.

Аутфит она дополнила сумочкой цвета металлик на цепочке, черными солнцезащитными очками "кошачий глаз", массивными золотистыми серьгами-кольцами и макияжем с помадой цвета пыльной розы.

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