Выглядела эффектно: испанская певица Розалия вышла на красную дорожку в полностью прозрачном платье

Звезда позировала в полностью прозрачном наряде без капли стеснения, демонстрируя свою роскошную фигуру.

В Испании прошла церемония вручения Latin Grammy Awards - музыкальной премии Латиноамериканской академии искусства и науки звукозаписи. Одной из тех, кто вышел на красную дорожку была 31-летняя испанская певица Розалия.

Розалия / Фото: Associated Press

Звезда выбрала наряд, который привлек максимальное внимание публики - полностью прозрачное кружевное платье от Модного дома Balenciaga из коллекции весна-лето 2024.

У наряда было кружево в виде цветов, также его полностью украшала вышивка черными бисером. У платья была опущенная линия плеча, длинные рукава и шлейф.

Розалия / Фото: Associated Press

Из-под платья у Розалии было видно черные трусы-стринги, а грудь она прикрыла специальными накладками. Дополняли этот образ нюдовый макияж, эффектно зачесанные наверх густые брови, прическа легкими локонами и украшения Mateo NY.

Розалия / Фото: Associated Press

Но также звезда продемонстрировала еще один лук - сексуальтное черное бархатное платье от Модного дома Schiaparelli. Это был роскошный бархатный наряд с глубоким декольте и разрезом на юбке.

Розалия / Фото: Associated Press

Этот платье для выступления Розалия дополнила массивными золотыми серьгами в ушах и браслетом-манжетой. Наряд уже охрестили платьем мести, отсылаясь к знаменитому платью принцессы Дианы, поскольку это было первое появление звезды на красной дорожке после раставания с бойфрендом, пишет Teen Vogue.

Розалия / Фото: Associated Press

В этом платье Розалия исполнила культовую песню Se nos rompió el amor испанской певицы Росио Хурадо.

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