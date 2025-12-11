Выглядела эффектно: Керри Вашингтон в клетчатом наряде с россыпью камней восхитила образом

Керри Вашингтон / © Getty Images

Керри Вашингтон попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Знаменитость восхитила красивым аутфитом.

Актриса была одета в стильный клетчатый костюм, который состоял из юбки-карандаша и удлиненного жакета без воротника, обильно украшенного крупными камнями разного цвета. Талию она подчеркнула поясом в тон с золотой застежкой.

Керри Вашингтон / © Getty Images

Образ Вашингтон дополнила черными лакированными высокими сапогами на каблуках и черной сумкой.

У нее был парик длины каре и макияж с нежно-розовым блеском на губах. Лук она завершила лаконичными украшениями.

Напомним, Керри Вашингтон на церемонию вручения премии InStyle Imagemaker Awards надела женственное белое платье с цветочной аппликацией от бренда David Koma.