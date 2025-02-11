Выглядела эффектно: Керри Вашингтон в синем платье с глубоким декольте пришла на фэшн-шоу

47-летняя актриса в аутфите с пикантным декольте пришла на Неделю моды в Нью-Йорке.

Папарацци сфотографировали Керри Вашингтон, когда она прибыла на показ бренда Michael Kors, состоявшегося в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Актриса продемонстрировала стильный образ в синем трикотажном платье миди с глубоким V-образным вырезом и асимметричным подолом. На талии у нее был широкий черный пояс с металлической пряжкой.

Кэрри Вашингтон / Фото: Getty Images

Аутфит Керри дополнила черным тренчем, черными кожаными остроносыми слингбэками на шпильках и черным клатчем.

Вашингтон сделала собранную прическу с плетением, макияж с акцентом на глазах, коричневый маникюр и завершила лук лаконичными украшениями с камнями.

Напомним, Керри Вашингтон в черном пальто и полосатом платье с разрезом попала в объекты папарацци.

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