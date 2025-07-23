Выглядела эффектно: Кристина Агилера вышла в свет в "голом" платье

Кристина Агилера / © Getty Images

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В день премьеры она появилась в очень эффектном образе — совершенно прозрачном черном платье, которое полностью состояло из тонких веревок-шнуровок. Из-под платья Кристины было видно ее нижнее белье, а дополнила она наряд колготками, туфлями на каблуках, бриллиантовыми серьгами и ярким макияжем с любимой красной помадой.

Кристина Агилера / © Getty Images

Также Агилера посетила пресс-вечеринку, которая состоялась уже после показа мюзикла «Бурлеск» в театре «Савой». Она позировала вместе с исполнительницами главных ролей в мюзикле — певицей и актрисой Орфей, а также певицей Джесс Фолли.

Агилера в этот раз продемонстрировала совершенно другой наряд — она сочетала мини-шорты из денима и такой же топ с кожаной косухой, сетчатыми колготками и ботфортами.

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Кристина Агилера, Орфей и Джесс Фолли / © Getty Images

Также Кристина появилась перед фотографами в платье оливкового цвета от Versace, который носила 22 года тому назад. Это платье является частью коллекции знаменитого итальянского Модного дома и было представлено в 2003 году.

Кристина Агилера / © Getty Images

Кристина Агилера / © Associated Press Кристина Агилера / © Getty Images Кристина Агилера / © Getty Images Кристина Агилера / © Getty Images Кристина Агилера / © Associated Press Кристина Агилера / © Associated Press Кристина Агилера / © Associated Press Кристина Агилера / © Associated Press Кристина Агилера / © Associated Press Кристина Агилера / © Associated Press Кристина Агилера / © Getty Images Кристина Агилера / © Getty Images Кристина Агилера / © Getty Images Кристина Агилера / © Getty Images Кристина Агилера / © Associated Press Кристина Агилера / © Getty Images Кристина Агилера / © Getty Images Кристина Агилера / © Associated Press Кристина Агилера / © Associated Press