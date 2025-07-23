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- Шоу-бизнес
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Выглядела эффектно: Кристина Агилера вышла в свет в "голом" платье
Кристина Агилера вышла на красную дорожку в Лондоне в день премьеры мюзикла «Бурлеск», который является театральной версией одноименного фильма, в котором она сыграла в 2010 году с певицей Шер. В этом проекте Агилера выступила продюсером и автором песен.
В день премьеры она появилась в очень эффектном образе — совершенно прозрачном черном платье, которое полностью состояло из тонких веревок-шнуровок. Из-под платья Кристины было видно ее нижнее белье, а дополнила она наряд колготками, туфлями на каблуках, бриллиантовыми серьгами и ярким макияжем с любимой красной помадой.
Также Агилера посетила пресс-вечеринку, которая состоялась уже после показа мюзикла «Бурлеск» в театре «Савой». Она позировала вместе с исполнительницами главных ролей в мюзикле — певицей и актрисой Орфей, а также певицей Джесс Фолли.
Агилера в этот раз продемонстрировала совершенно другой наряд — она сочетала мини-шорты из денима и такой же топ с кожаной косухой, сетчатыми колготками и ботфортами.
Также Кристина появилась перед фотографами в платье оливкового цвета от Versace, который носила 22 года тому назад. Это платье является частью коллекции знаменитого итальянского Модного дома и было представлено в 2003 году.