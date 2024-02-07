Выглядела эффектно: Lizzo в кожаном платье с пикантным декольте и высоким разрезом вышла в свет

35-летняя американская рэп-исполнительница в кожаном наряде пришла на музыкальную премию.
Lizzo продемонстрировала на церемонии вручения музыкальных наград "Грэмми" эффектный образ.
Артистка выбрала для своего появления кожаное длинное платье без бретелек, с пикантным декольте со шнуровкой и высоким разрезом.
Аутфит Lizzo дополнила черными туфлями на шпильках, множеством металлических браслетов и кольцами на руках и серьгами-кольцами в ушах. Она сделала идеально ровную укладку, макияж смоки-айс и длинный острый маникюр.
Lizzo вышла на сцену, чтобы вручить награду в номинации "Лучшая песня R&B", которую получила ее подруга — артистка SZA за сингл Snooze.
Напомним, Lizzo в купальнике с принтом пейсли потрясла пышными ягодицами на камеру.
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