Выглядела эффектно: модель в кислотно-салатовом платье с откровенным декольте позировала на гала-концерте
Мэри Холланд Нейдер выбрала для своего выхода яркий наряд в бельевом стиле.
Американская модель и сестра Брукс Нейдер - Мэри Холланд Нейдер — стала гостьей гала-концерта PAC NYC Icons of Culture, который состоялся в Центре исполнительских искусств Перельмана в Нью-Йорке.
Перед фотографами девушка предстала в ярком аутфите. На ней было шелковое бельевое платье по фигуре длины макси и с тонкой бретелькой-халтером. Главный акцент в ее образе был на откровенном декольте.
Мэри собрала волосы в гладкий пучок, сделала макияж с блеском ягодного оттенка, украсила уши лаконичными серьгами с бриллиантами, шею — цепочкой с бриллиантовым кулоном, а руки — браслетом и кольцом с бриллиантами.
Напомним, Брукс Нейдер пришла на вечеринку в смелом прозрачном платье, расшитом серебряными пайетками, бисером и камнями.