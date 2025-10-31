ТСН в социальных сетях

Выглядела эффектно: модель в кислотно-салатовом платье с откровенным декольте позировала на гала-концерте

Мэри Холланд Нейдер выбрала для своего выхода яркий наряд в бельевом стиле.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Мэри Холланд Нейдер

Мэри Холланд Нейдер / © Associated Press

Американская модель и сестра Брукс Нейдер - Мэри Холланд Нейдер — стала гостьей гала-концерта PAC NYC Icons of Culture, который состоялся в Центре исполнительских искусств Перельмана в Нью-Йорке.

Перед фотографами девушка предстала в ярком аутфите. На ней было шелковое бельевое платье по фигуре длины макси и с тонкой бретелькой-халтером. Главный акцент в ее образе был на откровенном декольте.

Мэри Холланд Нейдер / © Associated Press

Мэри Холланд Нейдер / © Associated Press

Мэри собрала волосы в гладкий пучок, сделала макияж с блеском ягодного оттенка, украсила уши лаконичными серьгами с бриллиантами, шею — цепочкой с бриллиантовым кулоном, а руки — браслетом и кольцом с бриллиантами.

Напомним, Брукс Нейдер пришла на вечеринку в смелом прозрачном платье, расшитом серебряными пайетками, бисером и камнями.

