Выглядела эффектно: Мона Патель продемонстрировала два оригинальных комбинезона на Неделе моды

Мона Патель - предпринимательница и филантроп индийского происхождения из Флориды. За последние несколько лет она зарекомендовала себя в высшем обществе как икону моды.

Женщина посещает всевозможные светские мероприятия, демонстрируя роскошные и гламурные наряды от самых известных и брендов, а также носит винтаж, который покупает на аукционах. Поскольку в Париже стартовала Неделя высокой моды, Мона была среди гостей мероприятия. Она посетила показы брендов Rahul Mishra, а также Stéphane Rolland, которые презентовали свои кутюрные коллекции на сезон весна-лето 2025.

Ее наряд для Rahul Mishra представлял из себя бархатный черный обтягивающий комбинезон, украшенный цветной конструкцией расшитой пайетками и бисером. Носила Мона его в сочетании с туфлями на платформе, длинным маникюром и несколькими бриллиантовыми украшениями.

Мона Патель / Фото: Getty Images

Второй наряд Моны был более эффектным, ведь она надела черный комбинезон с внушительным V-образным декольте. У него были широкие брюки со стрелками и объемные плечи со складками. Волосы Мона собрала в высокую прическу, обула туфли на платформах, а также дополнила наряд массивным золотым колье с огромными изумрудами.

Мона Патель / Фото: Getty Images

Неделя моды в Париже продлится с 27 по 30 января и в ее рамках пройдут показы Haute Couture сезона весна-лето 2025. Свои коллекции презентовали уже бренды Chanel и Christian Dior.

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