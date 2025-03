Выглядела эффектно на шоу: Ева Лонгория кружевным платьем подчеркнула стройную фигуру

Ева Лонгория в рамках промо-тура семейного комедийного фильма "Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip", в котором она сыграла, посетила "Вечернее шоу" с Джимми Фэлоном в Нью-Йорке. Актриса рассказала о съемках в этой ленте.

В студии Ева появилась в эффектном образе. На ней было приталено белое платье миди с черным кружевным узором и без бретелек от бренда Cong Tri.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Аутфит Лонгория дополнила черными колготами с таким же кружевным узором, которые выглядели гармонично с платьем, и черными остроносыми босоножками на шпильках.

Звезда сделала красивую прическу с локонами и макияж смоки-айс и с шоколадной помадой. Из украшений она выбрала только лаконичные серьги.

Напомним, Ева Лонгория на премьеру бродвейского мюзикла в Нью-Йорке надела красное платье макси с длинными рукавами и прозрачными вставками по бокам.

