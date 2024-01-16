Выглядела эффектно: Селена Гомес в прозрачном платье, расшитом 450 тысячами пайеток, появилась на премии

31-летняя артистка выбрала для своего выхода красивый наряд от Oscar de la Renta.
Селена Гомес посетила церемонию награждения премии Emmy Awards в Лос-Анджелесе.
На красной дорожке артистка предстала в эффектном платье-бюстье с сексуальным декольте от Oscar de la Renta, сшитом на заказ. Прозрачный наряд расшит ветвями папоротника из 450 тысяч бордовых паеток.
Аутфит Гомес дополнила черным клатчем Tyler Ellis и бархатными бордовыми босоножками на шпильках.
В ушах у нее были бриллиантовые серьги-гвоздики, на руке – кольцо Schlumberger, а на шее – роскошное колье от Tiffany & Co. в виде птичек из 18-каратного желтого золота, морганита, бриллиантов и розовых сапфиров.
Певице сделала элегантную прическу, выпустив одну прядь спереди, насыщенный макияж с помадой цвета спелой вишни и блестящий бордовый маникюр.
Фотографы также запечатлели Селену в зале, когда она сидела в объятиях любимого – продюсера и автора песен Бенни Бланко.
Напомним, Селена Гомес на красной дорожке премии AFI Awards предстала в элегантном черном костюме в белую полоску в стиле 90-х, состоявшем из брюк-палаццо, жакета и топа.
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