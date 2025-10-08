- Дата публикации
Выглядела эффектно: София Вергара сверкнула пышным декольте в корсете
Как и многие другие знаменитости, актриса прилете в столицу моды на Неделю моды.
53-летняя колумбийская актриса и ведущая София Вергара не смогла пропустить Парижскую неделю моды и нашла в своем графике время, чтобы ее посетить. В своем Instagram она поделилась серией фото своего эффектного лука, в котором она посетила одно из фэшн-шоу.
Она пришла на показ бренда Виктории Бекхэм — Victoria Beckham, который представил свою коллекцию весна-лето 2026.
София надела черный корсет с пикантным декольте, которое эффектно подчеркнуло ее пышный бюст, а также молочный брючный костюм от бренда Виктории.
Актриса просто выровняла волосы и уложила их по прямому пробору, а макияж сделала в теплых оттенках с акцентом на помады популярного оттенка mauve nude — лилово-бежевого.
Саму Викторию Бекхэм на Неделе моды пришли поддержать ее дети — Харпер, Круз и Ромео, а также муж Дэвид. Однако старший сын Бруклин Бекхэм и его жена Никола Пельтц не появились на шоу матери из-за их продолжающейся вражды.