Выглядела эффектно: София Вергара в вечернем платье продемонстрировала стройную фигуру

София Вергара посетила церемонию вручения премий "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе.

София Вергара / Фото: Associated Press

На красной дорожке актриса предстала в черном вечернем платье без бретелек, с блестками и пышной мерцающей юбкой от бренда George Chakra. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.

София Вергара / Фото: Associated Press

У Вергары была идеально ровная укладка, насыщенный макияж с терракотовыми тенями и красной помадой, а также молочный маникюр. Ее шею украшало бриллиантовое колье Lorraine Schwartz, а пальцы – кольца с камнями.

София Вергара / Фото: Associated Press

К слову, Вергара была номинирована в категории "Лучшая женская роль в ограниченном сериале, антологическом сериале или фильме, созданном для телевидения" за роль Гризельды в одноименном драматическом сериале Netflix. В нем она играет настоящую колумбийскую наркобаронку Гризельду Бланко, которая в 1970-х годах в Майами создала один из самых прибыльных картелей в истории.

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