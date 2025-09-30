ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
121
1 мин

Выглядела эффектно: супермодель Кейт Мосс надела жакет как платье и пришла на модное шоу

Звезда выбрала лук, который вызывала вау-эффект.

Кейт Мосс

Кейт Мосс / © Associated Press

29 сентября в Париже стартовала Неделя моды и гостьей мероприятия стала супермодель 90-х — 51-летняя Кейт Мосс. Она посетила показ Модного дома Saint Laurent на котором креативный директор Энтони Ваккарелло презентовал коллекцию весна-лето 2026.

Кейт надела на показ черное двубортное платье-жакет с шелковыми лацканами, которое носила на голое тело. Это был шикарный и эффектный наряд, который несмотря на свою лаконичность привлек всеобщее внимание и стал неким мастер-классом от Кейт, ведь она показала, как быть шикарной надев всего одну вещь.

Кейт Мосс / © Associated Press

Кейт Мосс / © Associated Press

Образ Мосс также дополняли капроновые колготки, лаковые мюли, колье из золота и массивные серьги. Загадочности образу добавляли очки с черными линзами.

Кейт Мосс / © Associated Press

Кейт Мосс / © Associated Press

Напомним, что в марте этого года Кейт также посетила показ Saint Laurent, но тогда носила костюм с жакетом и брюками, а также совершенно прозрачную блузу.

121
