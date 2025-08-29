- Дата публикации
Выглядела элегантно: 34-летняя дочь Боно впервые вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля
Ирландская актриса Ив Хьюсон сияла в роскошном черном платье 28 августа.
Она посетила 82-й Венецианский кинофестиваль и вышла на красную дорожку мероприятия перед премьерой фильма «Джей Келли», в котором сыграла.
Ив надела роскошное черное платье от Модного дома Schiaparelli из коллекции от-кутюр осень-зима 2025. Ее наряд-бюстье был креативного кроя из шелкового тюля и крепа, вышитый узором galuchat в тон, а также дополненый складками на присборенном тюле на лифе и юбке.
Образ актрисы дополняла гладкая прическа-пучок, золотые серьги и эффектный макияж главным акцентом в котором была темная помада на губах сливового оттенка.
Также отметим, что Ив — дочь Эли Хьюсон и вокалиста группы U2 Боно. На красную дорожку в Венеции она вышла со своей 64-летней мамой, которая также была одета в черный наряд, но с длинными рукавами, кружевными вставками и асимметричной баской.
Перед выходом на красную дорожку Ив также приняла участие в фотоколле, на который пришла в романтичном и женственном платье от бренда Erdem.