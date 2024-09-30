Выглядела элегантно: бывшая первая леди Франции Карла Бруни посетила показ Valentino

Бруни выглядела сногсшибательно, а разрез на платье-пальто подчеркивал ее ноги.
Бывшая модель и первая леди Франции - 56-летняя Карла Бруни - посетила Неделю моды в Париже. Она появилась среди гостей показа Valentino, на котором новый креативный директор Дома - модельер Алессандро Микеле - презентовал коллекцию весна-лето 2025.
На показ Бруни пришла в белом платье пальто на запах, которое украшали карманы, золотая фурнитура и пояс завязанный на бант.
Образ она дополнила сумкой с цветочной вышивкой и черными туфлями на каблуках. Волосы звезда собрала в пучок и сделала очень лаконичный макияж в нюдовой гамме.
Также это мероприятие посетили певец Гарри Стайлз и актриса Сальма Хайек. Последняя выбрала вычурный лиловый наряд с кружева, а также надела шелковый тюрбан на голову.
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