Выглядела элегантно: правнучка Эрнеста Хемингуэя вышла на красную дорожку в черном платье

37-летняя Дри Хемингуэй, которая является дочерью актрисы Мэриел Хемингуэй и правнучкой писателя Эрнеста Хемингуэя, вышла на красную дорожку в Лос-Анджелесе.

Дри посетила премьеру фильма-триллера A24 "Опус" в Египетском театре. На модели в тот день было черное длинное приталенное платье без декора, но с опущенными бретельками. Такой фасон красиво подчеркивал ее плечи. Образ Хемингуэй дополнила золотым массивным колье-цепью, золотым кольцом и белыми остроносыми туфлями. Макияж у нее на лице был нейтральный, а прическа очень лаконичной - модель просто распустила длинные волосы.

Дри Хемингуэй / Фото: Getty Images

Напомним, что в начале этого месяца она также была замечена на 4-м ежегодном гала-вечере Fifteen Percent Pledge. Тогда она надела длинное платье с очень глубоким декольте, которое было выполнено в оливковом цвете. Наряд Дри был от бренда Diotima, который также выбрала для своего появления модель Эмбер Валетта.

Дри Хемингуэй / Фото: Getty Images

Читайте также: