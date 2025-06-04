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- Шоу-бизнес
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Выглядела гламурно: Ана Де Армас блистала в платье с вышивкой на премьере фильма
Актриса надела платье лаконичного фасона, но с вішивкой бисером.
Ана Де Армас опять вышла на красную дорожку, и опять выглядела потрясающе. Поскольку она является амбассадором Модного дома Louis Vuitton, то носила ихнее платье на новой премьере фильма «Балерина».
В этом остросюжетном боевике Ана сыграла главную роль, поэтому внимание к ней было особенно много в тот день. Она носила длинное платье со шлейфом, выполненное в нежно-лиловом оттенке.
Платье Аны было полностью расшито серебристым бисером в замысловатые узоры, которые напоминали морозный рисунок на стекле. У него также были тонкие бретельки.
Образ актриса дополнила украшениями с камнями, лаконичным маникюром и укладкой с легкими волнами. Также лаконичным был и ее макияж.
В похожем платеь от известного бренда Louis Vuitton актриса также вышла на публику на лондонской премьере фильма «Балерина», где произвела вау-эффект. Этот наряд имел оригинальный каплевидный вырез, а также несколько бретелек. Платье также было полностью расшито бисером и пайетками.