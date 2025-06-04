ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
191
Время на прочтение
1 мин

Выглядела гламурно: Ана Де Армас блистала в платье с вышивкой на премьере фильма

Актриса надела платье лаконичного фасона, но с вішивкой бисером.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ана Де Армас

Ана Де Армас / © Associated Press

Ана Де Армас опять вышла на красную дорожку, и опять выглядела потрясающе. Поскольку она является амбассадором Модного дома Louis Vuitton, то носила ихнее платье на новой премьере фильма «Балерина».

Ана Де Армас / © Associated Press

Ана Де Армас / © Associated Press

В этом остросюжетном боевике Ана сыграла главную роль, поэтому внимание к ней было особенно много в тот день. Она носила длинное платье со шлейфом, выполненное в нежно-лиловом оттенке.

Платье Аны было полностью расшито серебристым бисером в замысловатые узоры, которые напоминали морозный рисунок на стекле. У него также были тонкие бретельки.

Образ актриса дополнила украшениями с камнями, лаконичным маникюром и укладкой с легкими волнами. Также лаконичным был и ее макияж.

Ана Де Армас / © Associated Press

Ана Де Армас / © Associated Press

В похожем платеь от известного бренда Louis Vuitton актриса также вышла на публику на лондонской премьере фильма «Балерина», где произвела вау-эффект. Этот наряд имел оригинальный каплевидный вырез, а также несколько бретелек. Платье также было полностью расшито бисером и пайетками.

Ана Де Армас / © Associated Press

Ана Де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Getty Images

Ана де Армас / © Getty Images

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
191
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie