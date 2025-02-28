Выглядела гламурно: дочь модели Хайди Клум посетила 67-й Венский оперный бал

Для своего первого оперного бала девушка выбрала длинное облегающее платье от дизайнера Ролана Муре.

Дочь известной модели и телеведущей Хайди Клум - 20-летняя Лени Клум - посетила 67-й Венский оперный бал (Wiener Opernball). Перед мероприятием девушка позировала в отеле Sacher, который расположен возле Венской государственной оперы.

На это мероприятие она надела обтягивающее гламурное платье оттенка шоколада, которое было полностью расшито пайетками и в зоне декольте украшено нежной шифоновой тканью. Вечерний образ Лени дополнила колье с камнями от Swarovski, ярким макияжем и высокой прической-пучком. На лице у девушки был яркий макияж. В этом обраде Лени напоминала молодую Одри Хепберн.

Лени Клум / Фото: Getty Images

Также это мероприятие посетила модель Кэндис Свэйнпоул. Бывшая "ангел" бельевого бренда Victoria's Secret приехала в Венскую государственную оперу в роскошном макси-платье цвета айвори с кейп-накидкой и босоножках на каблуках.

Кэндис Свэйнпоул / Фото: Getty Images

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