Выглядела гламурно: дочь модели Хайди Клум посетила 67-й Венский оперный бал

Для своего первого оперного бала девушка выбрала длинное облегающее платье от дизайнера Ролана Муре.
Дочь известной модели и телеведущей Хайди Клум - 20-летняя Лени Клум - посетила 67-й Венский оперный бал (Wiener Opernball). Перед мероприятием девушка позировала в отеле Sacher, который расположен возле Венской государственной оперы.
На это мероприятие она надела обтягивающее гламурное платье оттенка шоколада, которое было полностью расшито пайетками и в зоне декольте украшено нежной шифоновой тканью. Вечерний образ Лени дополнила колье с камнями от Swarovski, ярким макияжем и высокой прической-пучком. На лице у девушки был яркий макияж. В этом обраде Лени напоминала молодую Одри Хепберн.
Также это мероприятие посетила модель Кэндис Свэйнпоул. Бывшая "ангел" бельевого бренда Victoria's Secret приехала в Венскую государственную оперу в роскошном макси-платье цвета айвори с кейп-накидкой и босоножках на каблуках.
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