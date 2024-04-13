Выглядела гламурно: Джессика Бил вышла на публику в "голом" топе с огромными камнями

Впервые это мероприятие состоялось в прошлом году, а главной его целью является поддержка начинающих дизайнеров.

Жена Джастина Тимберлейка - актриса Джессика Бил - посетила церемонию Fashion Trust U.S. Awards, которая состоялась в Беверли-Хиллз. Звезда произвела впечатление своим необычным нарядом, поскольку на ней был очень гламурный топ с огромными камнями и "голым" эффектом, который создавала бежевая подкладка.

Лук звезды был от бренда David Koma, который тот представил в коллекции осень-зима 2024. Топ актриса носила с классическими черными брюками, туфлями на каблуках и черным клатчем в руке.

Завершали ее образ украшения от Anita Ko, лаконичная прическа и макияж с розовой помадой на губах.

Джессика Бил / Фото: Getty Images

Также это светское мероприятие посетила 50-летняя супермодель Хайди Клум, надевшая длинное платье из денима от бренда Sonia Carrasco, и 43-летняя светская львица Пэрис Хилтон, на которой также был "голый лук", но от бренда Mugler.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

Читайте также: