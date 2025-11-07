ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
40
Время на прочтение
1 мин

Выглядела гламурно: звезда соцсетей в питоновом купальнике похвасталась идеальной фигурой

Кина Таварози пополнила гардероб красивым купальником со змеиным принтом.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Кина Таварози

Кина Таварози

Звезда соцсетей Кина Таварози поделилась с фолловерами в Instagram архивными снимками с отдыха. Сфотографировалась она в уборной отеля, у бассейна и на фоне пальм.

Кина Таварози

Кина Таварози

Блондинка предстала в гламурном питоновом купальнике с золотой фурнитурой. Блондинка продемонстрировала свою стройную фигуру и пышное красивое декольте.

Кина Таварози

Кина Таварози

Пляжный лук Кина дополнила объемной прической с локонами, макияжем, массивными солнцезащитными очками, часами и браслетами.

Кина Таварози

Кина Таварози

Напомним, Кина Таварози вышла в свет в провокационном комплекте белья с леопардовым принтом и кружевом.

Дата публикации
Количество просмотров
40
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie