- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 40
- Время на прочтение
- 1 мин
Выглядела гламурно: звезда соцсетей в питоновом купальнике похвасталась идеальной фигурой
Кина Таварози пополнила гардероб красивым купальником со змеиным принтом.
Звезда соцсетей Кина Таварози поделилась с фолловерами в Instagram архивными снимками с отдыха. Сфотографировалась она в уборной отеля, у бассейна и на фоне пальм.
Блондинка предстала в гламурном питоновом купальнике с золотой фурнитурой. Блондинка продемонстрировала свою стройную фигуру и пышное красивое декольте.
Пляжный лук Кина дополнила объемной прической с локонами, макияжем, массивными солнцезащитными очками, часами и браслетами.
Напомним, Кина Таварози вышла в свет в провокационном комплекте белья с леопардовым принтом и кружевом.