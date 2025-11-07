Выглядела гламурно: звезда соцсетей в питоновом купальнике похвасталась идеальной фигурой

Кина Таварози

Реклама

Звезда соцсетей Кина Таварози поделилась с фолловерами в Instagram архивными снимками с отдыха. Сфотографировалась она в уборной отеля, у бассейна и на фоне пальм.

Кина Таварози

Блондинка предстала в гламурном питоновом купальнике с золотой фурнитурой. Блондинка продемонстрировала свою стройную фигуру и пышное красивое декольте.

Кина Таварози

Пляжный лук Кина дополнила объемной прической с локонами, макияжем, массивными солнцезащитными очками, часами и браслетами.

Реклама

Кина Таварози

Напомним, Кина Таварози вышла в свет в провокационном комплекте белья с леопардовым принтом и кружевом.