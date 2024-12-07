Выглядела идеально: Джессика Честейн посетила вручение премии в Беверли-Хиллз

47-летняя оскароносная звезда была роскошной в этом элегантном платье.
Джессика Честейн посетила на 38-ю церемонию вручения премии American Cinematheque Awards, которая прошла в пятницу, 6 декабря 2024 года, в Беверли-Хиллз.
Перед камерами звезда позировала в длинном черном платье с американской проймой и квадратным декольте. Платье было полностью украшено декором в виде мелких камней, пришитых к нему.
Образ Джессика дополнила украшениями с камнями, вечерним макияжем, а также длинным нюдовым маникюром. Свои роскошные рыжие волосы она уложила в элегантную прическу.
Также в декабре Честейн появилась на церемонии вручения кинопремии The Gothams Film Awards. Она надела платье с обнаженной спиной и золотым халтером от известного бренда Gucci. Образ Джессики тогда дополнили также украшения от бренда Damiani.
Читайте также:
- Утеплилась: Джессика Честейн надела свитер и шапку на мероприятие в честь Дня благодарения
- Излучала итальянский шик: Джессика Честейн посетила показ Gucci в цветочном платье
- В красном платье на бретельках: Джессика Честейн появилась на мероприятии Ralph Lauren