Выглядела идеально: Джессика Честейн посетила вручение премии в Беверли-Хиллз

47-летняя оскароносная звезда была роскошной в этом элегантном платье.

Джессика Честейн посетила на 38-ю церемонию вручения премии American Cinematheque Awards, которая прошла в пятницу, 6 декабря 2024 года, в Беверли-Хиллз.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Перед камерами звезда позировала в длинном черном платье с американской проймой и квадратным декольте. Платье было полностью украшено декором в виде мелких камней, пришитых к нему.

Образ Джессика дополнила украшениями с камнями, вечерним макияжем, а также длинным нюдовым маникюром. Свои роскошные рыжие волосы она уложила в элегантную прическу.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Также в декабре Честейн появилась на церемонии вручения кинопремии The Gothams Film Awards. Она надела платье с обнаженной спиной и золотым халтером от известного бренда Gucci. Образ Джессики тогда дополнили также украшения от бренда Damiani.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

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