Выглядела идеально: Хантер Шафер вышла на красную дорожку в образе от Prada

Ее лук был в стиле японизм.
В Лос-Анджелесе состоялась вечеринка Vanities: A Night for Young Hollywood, гостьей которой стала актриса, модель и активистка Хантер Шафер. Звезда вышла на красную дорожку в интересном ансамбле от Бренда Prada из коллекции весна-лето 2013.
Наряд был шелковым, нежного пастельного оттенка и состоял из юбки ниже колен, которую украшал высокий разрез и лента ткани, а также оригинальной блузы с открытыми плечами и креативными рукавами. Украшала этот комплект от Prada цветочная аппликация.
Образ Хантер дополнила белыми туфлями на каблуках, нежным макияжем со стрелками, а также лаконичной прической-пучком.
Также это мероприятие посетила и актриса Люси Хейл. Девушка надела кокетливое мини-платье с "металлическими" цветами от бренда Oscar de la Renta, которое дополнила клатчем и туфлями.
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