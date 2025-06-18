Выглядела идеально: Скарлетт Йоханссон поразила всех своим платьем с бисером

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

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Голливудская звезда Скарлетт Йоханссон появилась на премьере фильма «Мир Юрского периода: Возрождение», которая прошла в Лондоне. В фильме актриса является одной из исполнительниц ключевых ролей, поэтому к ней было приковано особенно много внимания.

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

На премьере Скарлетт появилась в длинном и гламурном платье нежно-розового оттенка от Vivienne Westwood. Наряд был с классическим для бренда корсетом и драпировками на бедрах. Также платья было расшито мелким бисером и пайетками.

Образ Йоханссон дополнила лаконичным макияжем, серьгами-люстрами и элегантной прической «голливудская волна».

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Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Над стилем актрисы работала Кейт Янг — знаменитый стилист, среди клиентов которой также Дакота Джонсон и Джулианна Мур. Она создала и дневной образ Скарлетт для фотосессии, на которой она появилась в черном костюме от Schiaparelli с золотыми пуговицами.

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press