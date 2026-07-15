Выглядела как ангел: Зендея в белом платье с огромными крыльями поразила всех на презентации фильма "Одиссея"

Зендея / © Associated Press

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С началом рекламного тура фильма Кристофера Нолана «Одиссея» 29-летняя американская актриса Зендая оказалась в центре внимания. Дело опять в стиле звезды, ведь её платья каждый раз удивляют и восхищают.

Зендея / © Associated Press

Поскольку в фильме она играет богиню Афину, стилист Зендеи подбирает для неё соответствующие образы. На мероприятии в Нью-Йорке, посвящённом фильму, актриса появилась в одном из своих лучших образов — белом платье от Matières Fécales, в котором напоминала ангела.

Зендея / © Associated Press

Зендея / © Associated Press

Длинное платье от этого бренда было без бретелек, с асимметричным вырезом и шлейфом. Декор платья составляли перья и большие крылья ангела на спине, которые почти волочились по полу.

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Зендея / © Associated Press

Кроме того, весь наряд был украшен изысканными складками, а на юбке был высокий разрез, открывавший ноги и позволявший рассмотреть ее туфли на оригинальных каблуках.

Зендея / © Associated Press

Её макияж был сдержанным и простым, а длинные бриллиантовые серьги с цветочными мотивами от Chopard дополнили образ, став гламурным акцентом. Также кардинально отличалась прическа Зендеи, ведь она надела перку с длинной косой.

Накануне актрису видели в белом платье Alberta Ferretti из коллекции весна-лето 2008 года с глубоким вырезом и золотыми деталями, которое она носила с сандалиями-гладиаторами от Sophia Webster и причёской «боб».

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