Выглядела кокетливо: Рэйчел Зеглер пришла на шоу в красном экстремально коротком платье

Рэйчел Зеглер посетила развлекательное ночное шоу "Джимми Киммел в прямом эфире" в Лос-Анджелесе. Она рассказала там о съемках в музыкальном фэнтезийном фильме "Белоснежка", в котором сыграла главную роль.

В студии актриса продемонстрировала кокетливый лук. На ней было красное экстремально короткое платье с глубоким вырезом. Лук Рэйчел дополнила черными капроновыми колготами и черными лакированными остроносыми туфлями на шпильках.

Рэйчел Зеглер / Фото: Getty Images

Зеглер сделала милую прическу с локонами, макияж с красной помадой и завершила аутфит золотыми серьгами и кольцами.

Напомним, во время съемок Рэйчел Зеглер в образе Диснеевской принцессы исполнила песню с экранизации классического мультфильма Disney "Белоснежка" — "Waiting on a Wish".

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