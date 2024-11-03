Выглядела красиво: Анна Кендрик в горчичном платье с декольте в форме сердца предстала на мероприятии

Анна Кендрик в ярком образе появилась на гала-вечере LACMA Art+Film в Музее искусств округа Лос-Анджелес.

Она надела длинное платье горчичного оттенка с обнаженными плечами и декольте в форме сердца. На талии актриса завязала коричневый длинный бархатный бант.

Анна Кендрик / Фото: Associated Press

Аутфит Анна дополнила элегантной прической с выпущенными спереди прядями и макияжем с коричневыми тенями и шоколадной помадой. В ушах у нее были золотые серьги с камнями, а на пальце – коктейльное золотое кольцо с камнем.

Анна Кендрик / Фото: Associated Press

Напомним, Анна Кендрик продемонстрировала лук в черном платье с пуговицами спереди, воротником и украшениями с перьями.

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