Выглядела мило: Анна Кендрик появилась перед камерами в кружевном платье

Анна Кендрик / © Getty Images

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Актриса Анна Кендрик вернулась к своей роли Стефани Смозерс, которую сыграла в фильме 2018 года «Простая просьба». Создатели фильма решили снять вторую часть этой истории, которая получила название «Еще одна простая просьба», а ее режиссером опять стал Пол Фиг.

На премьере фильма в Лондоне, который состоялся в отеле Ham Yard, актриса появилась в черное оригинальном платье от бренда Zuhair Murad из коллекции весна-лето 2024. Это был кружевной наряд с вырезами на животе и бежевой подкладкой из-за чего создавался так называемый «голый» эффект. Также Анна сделала макияж, укладку и обула босоножки на каблуках.

Анна Кендрик / © Getty Images

Для фото с актрисой позировала ее коллега по фильму Блейк Лайвли. Звезда пришла на премьеру в черном кожаном платье-пальто с бахромой. Ее лук был от David Koma.

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Блейк Лайвли и Анна Кендрик / © Getty Images

Днем ранее они также вместе посетили фотосессию в честь выхода фильма, которая тоже состоялась в Лондоне. На Анне был красный костюм от RIXO.

© Associated Press

Анна Кендрик / © Associated Press Анна Кендрик / © Getty Images Анна Кендрик / © Getty Images Анна Кендрик / © Associated Press Анна Кендрик / © Getty Images Анна Кендрик / © Associated Press Анна Кендрик / © Associated Press Анна Кендрик / © Getty Images Анна Кендрик / © Associated Press Анна Кендрик / © Reuters