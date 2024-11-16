Выглядела мило и гламурно: два новых образа Арианы Гранде в розовых платьях

В преддверии выхода фильма актриса все чаще появляется в этом цвете.

Хотя Barbiecore уже не в тренде, а Марго Робби больше но носит нарядов в стиле куклы Барби, ее место временно решила занять актриса и певица Ариана Гранде.

Девушка сыграла в фильме "Wicked: Чародейка" добрую ведьму, которая всегда одевалась в розовое, поэтому во время промо-кампании этой картины тоже регулярно носит этот цвет.

Во время своих недавних появлений на публике она продемонстрировала два новый розовых наряда. Первый образ Арианы был от известного британского бренда The Vampire’s Wife. Это было прямое мини-платье с цветочным принтом, которое она дополнила туфлями от Jimmy Choo и колготками.

Ариана Гранде / Фото: Getty Images

Второй наряд знаменитости был с асимметричной юбкой и множеством рюш и складок. Это платье от Giambattista Valli из коллекции весна-лето 2017. Ариана носила платье с украшениями от Swarovski и туфлями на каблуках.

Ариана Гранде / Фото: Getty Images

Увлекательное и волшебное киноприключение "Wicked: Чародейка" выйдет в украинском прокате 21 ноября. Это невероятная история любви, соперничества и магии, которая раскроет уникальный мир страны Оз. В предверии премьеры продюсер фильма специально для Леди.ТСН.ua рассказал о работе над этим фэнтезийным мюзиклом и отметил, что благодаря этой картине зрители попадут в эпический мир, где магия становится возможной.

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