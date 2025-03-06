Выглядела мило: певица Сабрина Карпентер вышла на красную дорожку Brit Awards 2025

Для этого мероприятия известный британский бренд, который также часто носит принцесса Кейт, создал поп-певице эксклюзивное платье.
Церемония вручения наград Brit Awards 2025 практически совпала с 97-й церемонией вручения "Оскара", поэтому образ поп-певицы Сабрины Карпентер чуть не остался без внимания. А 25-летняя звезда подготовилась к своему выходу основательно и надела на мероприятие платье от Alexander McQueen.
На ней был длинный наряд сделанный на заказ, но основанный на платье из коллекции весна-лето 2025. Платье было розовым, имело шлейф, декольте и много различного декора: вышивку бисером, пайетками, бахрому, кружевные вставки и даже драпировку.
Образ девушка дополнила своей фирменной прической с локонами, макияжем и украшениями от Bvlgari.
Вро время шоу Карпентер также вышла не сцену, чтобы исполнить свои хиты. Такие образом она продемонстрировала несколько нарядов от Victoria Secerts и туфли от Christian Louboutin с ремешками.
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