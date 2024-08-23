Выглядела мило: Селена Гомес блистала на премьере нового сезона сериала "Убийства в одном здании"

22 августа в Лос-Анджелесе состоялась премьера четвертого сезона детективно-комедийного сериала "Убийства в одном здании". Одну из главных ролей в этой истории сыграла Селена Гомес, поэтому присутствовала на мероприятии.

Актриса продемонстрировала вечерний наряд от бренда Self-Portrait. Это было короткое черное платье с двумя тонкими оригинальными бретельками.

Платье было выполнено из плотной блестящей ткани, а вот в зоне груди его украшало черное кружево. Также гламура наряду добавлял милый небольшой бантик на груди и стразы на бретельках. Платье Селена носила в сочетании с оверсайз жакетом черного цвета, который был в маскулинном стиле.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Образ Гомес дополнила продолговатыми серьгами, прической-пучком и вечерним красивым макияжем. Маникюр она сделала длинный и красный.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Мероприятие посетили и другие звезды сериала: Стив Мартин, Мартин Шорт и Мерил Стрип.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Актеры фотографировались вместе и даже сделали селфи на красной дорожке.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Премьера сериала состоится 27 августа, но ранее благодаря папарацци, нам уже удавалось заглянуть на съемочную площадку и узнать интересные подробности этой части. Как-то 75-летнюю Мерил Стрип заметили в образе невесты, поэтому, возможно, по сюжету сериала она выйдет замуж за своего возлюбленного, которого играет актер Мартин Шорт.

Читайте также:

Селена Гомес в вечерних платьях (20 фото)