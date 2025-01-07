Выглядела немного дерзко: Эль Фэннинг надела леопардовый принт на красную дорожку и вечеринку

26-летняя Эль Фэннинг выбрала для этого мероприятия бальное платье нежного бежевого оттенка, которое для нее создал бренд Balmain.

Наряд актрисы был создан по мотивам платья Balmain из коллекции Haute Couture осень-зима 1953 года. У него был плиссированный корсет и юбка, а талию украшал тонкий пояс с пряжкой.

Оригинальной деталью наряда был лиф с вышивкой бисером в виде леопардового принта. Носила платье Эль в сочетании с золотыми украшениями Panthere de Cartier - это самая знаменитая серия украшений бренда Cartier, которая неразрывно связанной с ювелиром Жанной Туссен - которая придумала этот дизайн.

Эль Фэннинг / Фото: Associated Press

Волосы Фэннинг уложила в интересную прическу с напуском на лоб и сделала лаконичный макияж.

Эль Фэннинг / Фото: Associated Press

Что интересно платье в таком же принте она надела и на афтепати, которое состоялось уже после церемонии. На актрисе было легкое платье Dior с тонкими бретельками, мюли от Gianvito Rossi и шарф на шее. В руке она держала клатч.

Эль Фэннинг / Фото: Getty Images

Старшая сестра Ель - актриса Дакота Фэннинг - тоже была на церемонии, однако выбрала совершенно другой наряд. На звезде было ярко-красное платье с разрезом до бедра от Dolce & Gabbana.

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