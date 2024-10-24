Выглядела необычно: Николь Кидман на премьере сериала в наряде от Bottega Veneta

57-летняя актриса Николь Кидман прибыла на премьеру второго сезона сериала Paramount+ Original Series "Спецназ: Львица", которая состоялась в театре Linwood Dunn Theater в Лос-Анджелесе. Выглядела она свежо и необычно, поскольку отдала предпочтение наряду от бренда Bottega Veneta.

Кидман выбрала лук из коллекции весна-лето 2025, который совсем недавно представили на Неделе моды. Он включал топ-платок с хомутом, а также юбку миди с кожаными вставками, многочисленной плиссировкой и складками, напоминающими баску.

Образ актриса дополнила белыми туфлями с ремешками, серьгами-кольцами, макияжем и необычной для нее прической - стилисты по волосам выровняли их Николь и собрали в так называемую мальвинку.

Николь Кидман / Фото: Getty Images

Также это мероприятие посетила Зои Салдана, которая с Кидман сыграла в этом шоу. Но вот только на ней был двухцветный наряд от Balmain, тоже из новой коллекции весна-лето 2025.

Николь Кидман / Фото: Getty Images

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