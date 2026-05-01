Выглядела невероятно хорошо: 70-летняя звезда "Отчаянных домохозяек" появилась на мероприятии

Реклама

Дана Делани, которая снималась в культовом сериале «Отчаянные домохозяйки», появилась на мероприятии в Лос-Анджелесе, посвященном фестивалю классического кино. Актриса посетила показ фильма «Босиком в парке» 1967 года, в котором в свое время сыграла Джейн Фонда.

Делани же в свои 70 лет выглядела потрясающе, ведь казалось, что время не имеет на ее внешность никакого влияния. Актриса сделала объемную укладку и легкий макияж, а одета была в классическую легкую рубашку и нежно-розовый атласный костюм. Этот элегантный классический лук завершали аксессуары с тиснением под рептилию — клатч и остроносые туфли.

Делани часто спрашивают в чем секрет ее потрясающей внешности и молодого вида, ведь сама она неоднократно заявляла, что не использует уколы красоты. Именно поэтому «вирусным» стало ее интервью Стиву Харви, где Дана заявила: «Я никогда не была замужем, у меня нет детей, я ежедневно занимаюсь йогой и пью много вина».

Реклама

Новости партнеров